Kein Stillstand bei Bauarbeiten am alten Rathaus Biederitz

Die Arbeiten am alten Rathaus in Biederitz und dem Anbau eines neuen Verwaltungsgebäudes liegen im Zeitplan. Noch in diesem Jahr könnte die Fertigstellung erfolgen.

Projektleiterin Himmelreich, Gemeindebürgermeister Kay Gericke, Bauamtsleiter Christian Karius (v.l.n.r.) bei der Baustellenbegehung durch den Anbau an das altes Rathaus in Biederitz.

Biederitz - Die Arbeiten am Anbau an das alte Rathaus in Biederitz liegen im Zeitplan. Das erklärten Projektleiterin Christina Himmelreich, Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) und der Biederitzer Bauamtsleiter Christian Karius bei einer Begehung der Baustelle. „Wir hatten noch keinen Stillstand“, sagt Christina Himmelreich. Sie hofft, dass die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beendet werden können.