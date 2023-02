Burg - Fahrgäste von Bussen und Bahnen können das Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) im Vorverkauf jetzt schon ordern, um Verzögerungen oder Warteschlagen zu vermeiden. Was andernorts beispielsweise von den Berliner Verkehrgebtrieben bereits umgesetzt wird, liegt bei der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) mit seinen Betriebshöfen in Burg und Genthin noch in weiter Ferne.