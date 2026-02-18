Bisher gab es eine Lücke im Schulgesetz, die jetzt geschlossen wurde: Ab diesem Jahr sind auch die Schulen im Jerichower Land berechtigt, Daten von Schülern direkt an die Agentur für Arbeit zu vermitteln. Was das für Eltern und die Agentur für Arbeit bedeutet.

Keine Berufsperspektive: Daten von Schülern gehen direkt an Berufsberater

Ab diesem Jahr sind Schulen berechtigt, Daten von Schülern ohne Zukunftsperspektive an die Agentur für Arbeit weiterzuleiten.

Burg - Die Abschlussprüfungen rücken in spürbare Nähe. Noch arbeiten alle Schüler daraufhin die letzten Klassenarbeiten gut zu überstehen, die Abschlussklassen loten schon langsam aus, in welchen Fächern die finalen Prüfungen sein könnten und natürlich auch, wo man den Abschluss feiern kann. Aber was kommt danach? Noch längst haben nicht alle Schüler einen Plan.