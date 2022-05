Keine Mehrheit: Pläne für höhere Steuern in Burg wackeln

Burg - Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), der seinen ersten Haushalt zur Abstimmung bringen muss, war nach der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses sichtlich enttäuscht und machte daraus auch keinen Hehl. Mit Mühe und Not und einigen Ausnahmeregelungen votierten die Mitglieder zwar für höhere Hundesteuern ab 2022, nicht aber für eine Anhebung der Grundsteuern. Demnach dürfte das Halten für Vierbeiner in der Stadt – wenn auch der Stadtrat zustimmt – teurer werden. Wer einen Hund besitzt, muss dann statt 60 künftig 72 Euro zahlen. Nach mehreren Anträgen – sowohl aus den Ortschaften als auch der CDU/FDP-Fraktion – werden Jagdpächter und Inhaber von Jagdberechtigungs- beziehungsweise Jagdbegehungsscheinen, die Hunde mit entsprechenden Gebrauchsprüfungen führen, von der Steuer befreit. Eine derartige Regelung gab es schon einmal und gibt es auch in anderen Kommunen. Nach Angaben der Stadt handelt es sich in diesem Fall um 14 Hunde.

Auch Rentner, die Grundsicherung erhalten, sollen nur 50 Prozent der Hundesteuer zahlen. Dieser Passus geht auf einen Antrag von Kerstin Auerbach (Linke) zurück.

Schon diese Erhöhung führte zu erheblichen Diskussionen. Ein Antrag der AfD-Fraktion, die Steuer für Hunde, die zu Hause als Sicherheits- beziehungsweise Wachhunde dienen, um 50 Prozent zu ermäßigen, wurde abgelehnt. Jedoch sollen beispielsweise ausgebildete Blindenführhunde und Tierheimhunde weiterhin steuerfrei bleiben, was unstrittig ist.

Mehreinnahmen in Burg von 20.000 Euro

Falls die Erhöhung beschlossen wird, ergäben sich für die Stadtkasse Mehreinnahmen in Höhe von etwas mehr als 20.000 Euro.

Bei den Hebesätzen für höhere Grundsteuern A und B, die mit einem Plus von 470.000 Euro zu Buche schlagen würden, konnte sich die Stadtverwaltung trotz vieler mahnender Worte nicht durchsetzen. Dafür gab es weder im Finanz- noch im Hauptausschuss eine Mehrheit. CDU/FDP-Fraktion und die AfD stellen sich quer. Zur Erklärung: Hier ist eine Steigerung von 320 auf 380 (Grundsteuer A) sowie 380 auf 460 Prozent (Grundsteuer B) vorgesehen. Während die AfD nach den Worten von Jan Scharfenort „endlich Einsparungen bei den Personalkosten und eine verstärkte Nutzung der Digitalisierung“ verlangt, erwarten CDU/FDP „mehr Augenmaß bei den Ausgaben und Investitionen“, sagte Fraktionschef Frank-Michael Ruth. Kämmerer Ringo Schieck, Finanzausschuss-Chef Otto Voigt (SPD) und Vize-Stadtchef Jens Vogler verwiesen darauf, dass die Stadt schon jetzt alle Einsparpotenziale nutze, jedoch grundsätzlich unterfinanziert sei. Und ohne Haushalt seien auch keine freiwilligen Ausgaben mehr möglich.

Loch von 5,7 Millionen Euro im Etat

Fazit: Nach diesen Vorentscheidungen ist eine Mehrheit im Stadtrat für höhere Grundsteuern nicht in Sicht. Über die Beschlussvorlage soll Anfang November aber trotzdem abgestimmt werden, so Bürgermeister Stark.

Indessen ist die Haushaltslage für das kommende Jahr schwierig. Im Etat klafft ein Loch von 5,7 Millionen Euro, für die kommenden Jahre beläuft sich der Fehlbetrag auf rund drei Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Diese hohe Summe sei das Resultat von Abschreibungen in Millionenhöhe aufgrund der zahlreichen Investitionen für die Landesgartenschau (Laga) sowie in Straßen, Schulen und Kindereinrichtungen, den Kauf von Fahrzeugen, von steigenden Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Tariferhöhungen. Deshalb sei die Stadt verpflichtet, die Einnahmen zu erhöhen. Um dennoch ein Zeichen gegenüber dem Landkreis zu setzen, müssten Verwaltung und Stadtrat letztlich auf den im vergangenen Jahr beschlossenen Maßnahmeplan zurückgreifen und auch bei den Steuern ansetzen, sagte Stark. Ständige Forderungen nach Personalabbau führten nur zu einer Verunsicherung und unter anderem dazu, dass es in Zukunft noch schwieriger werde, Fachkräfte zu gewinnen oder diese sich Jobs in anderen Behörden suchten.