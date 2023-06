Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Fast auf den Tag genau vier Wochen nach dem letzten Einsatz dort, wurde die Feuerwehr am Mittwochvormittag zum Südring 18 gerufen. Kellerbrand im Aufgang a. Am 30. Mai hatte es in den Aufgängen b und c gebrannt. Der Aufgang ist unbewohnbar, wie geht es den Mietern?