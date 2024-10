Am Dienstag fiel das Urteil im Saal 1 des Amtsgerichts in Burg.

Burg/Genthin - Am Dienstag wurden einem Angeklagten am Amtsgericht Burg gleich mehrere Straftaten zur Last gelegt. An Sachbeschädigung und Diebstahl reihten sich Körperverletzung, Vollrausch sowie ein tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Nach einem hitzigen Gerangel, griff er sogar zur Waffe.