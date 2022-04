Kinder auf Entdeckungsreise durch den Hort in Gommern

Gommern - Micha machte den ersten Schritt auf den Spiegel zu, der ihn in einen langen Lulatsch verwandelte. Sein Lachen lockte seine Freunde an und bald drängten sich alle neun Vorschulkinder aus dieser Gruppe der Kindertagesstätte „Max & Moritz“ vor den „Zauberspiegel“ auf dem Flur des DRK-Hortes Weinbergstrolche. Begleitet von ihrer Erzieherin Rita Kunkel folgten die Jungen und Mädchen Cynthia Sorgatz durch die 3. Etage des Hauses K 30. Sie absolviert gerade ihr Praktikum im Hort und erklärte den Kindern, dass die besondere Wölbung des Spiegels ihre Körper so sehr in die Länge ziehe.