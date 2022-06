Kinder sollen Spaß beim Lernen mit Buchstaben haben

Lesen und schreiben steht am Mittwoch, 8. September 2021, im Mittelpunkt des Weltalphabetisierungstages in den Räumen der gemeinnützigen benvivo-Gesellschaft am Burger Markt 1. Unter anderem werden zwei Filme gezeigt.

Sam und Anna lernen gern bei benvivo in Burg. Sie haben Spaß am Lesen und Schreiben.

Die Zahlen lassen aufhorchen: In Deutschland können laut Studie des Bundes rund 6,2 Millionen Menschen nur bis zur Ebene einfacher Sätze lesen und schreiben. In Sachsen-Anhalt betrifft dies etwa 150 000 bis etwa 200 000 Menschen. Aus diesem Grund widmet sich der Weltalphabetisierungstag am morgigen Mittwoch, 8. September, in den benvivo-Räumen am Markt 1 in Burg diesem Thema. „Denn der Weltalphabetisierungstag erinnert seit 1966 daran, wie wichtig Lesen und Schreiben im täglichen Leben ist“, begründet Geschäftsführerin Silke Kirchhof.