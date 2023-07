Lostau - Das war eine Premiere für Marlene, Josie, Enno und ihre Freunde: Auf einem so großen Untergrund wie einem Findling haben die Kinder des Hortes Möser noch nicht gemalt. Und dann an so prominenter Stelle: Direkt am Elberadweg am künftigen Rastplatz des Knotenpunktes 27 (bei Radeln nach Zahlen) verschönerten sie die großen Steine mit Fischmotiven. „Direkt zwischen Ehle und Elbe passen die Fische sehr gut“, sagte Renata Goryachkin, Sachbearbeiterin Tourismus in der Gemeinde Möser. Vom Bauhof waren die Findlinge im Vorfeld der Malaktion gesäubert und grundiert worden. Im Laufe der Woche findet direkt an der Ehlebrücke noch eine Pflanzaktion statt. Gefördert wird das Projekt durch das Kinder- und Jugendforum innerhalb des Bundesprogramms „Demokratie leben“.