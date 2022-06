Kinder- und Jugendforum Burg plant wegen Corona unter Vorbehalt Aktionen für 2022

Die letzte Sitzung des Kinder- und Jugendforums Burg in diesem Jahr wurde von den Mitgliedern nicht nur dafür genutzt, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken, sondern auch auf das, was in 2022 vor ihnen liegen soll. Welche Pläne hat das Forum?

Burg - „Größtenteils haben wir bei der Sitzung das Jahr Revue passieren lassen“, berichtet der Vorsitzende Jacob Zeuch. Dabei lag das Hauptaugenmerk aber weniger als in anderen Jahren darauf, was organisiert und erreicht werden konnte, sondern mehr darauf, was wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte. „Dennoch haben wir auch darauf geschaut, was wir umsetzen konnten und wollten natürlich dabei auch planen, was im nächsten Jahr möglich sein könnte“, ergänzt er. Welche Termine stehen bereits?