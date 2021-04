Kinder- und Jugendreport weist auf riskante Nutzung von digitalen Medien und Spielen hin

Burg

Burg l Die Krankenkasse DAK veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht, wie es um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bestellt ist. Diese Studie liefert Erkenntnisse aus ganz Deutschland, aber auch aus den Bundesländern und deren einzelnen Landkreisen. Wie steht es um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen im Jerichower Land?

„In diesem Report untersuchen wir die Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder- und Jugendgesundheit“, erklärt Steffen Meyrich, Leiter der DAK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Ein Punkt sei ihm dabei besonders aufgefallen: „Der Lockdown führte im März und April 2020 zu einer spürbaren Corona-Delle bei den Krankenhausbehandlungen. Im Vergleich zum Vorjahr fiel fast jede zweite Behandlung an Kindern und Jugendlichen aus.“ Welche Folgen dies hat, ist noch nicht abzusehen. Möglicherweise können oder müssen Behandlungen nachgeholt werden. Es besteht aber auch die Option, dass eigentlich erforderliche Behandlungen nicht ausgeführt werden, was zu Verschlimmerungen oder Spätfolgen bei den Betroffenen führen kann.

Der DAK-Kinder- und Jugendreport stellt die gesundheitlichen Auswirkungen der genannten Zielgruppe klar in den Mittelpunkt, es wird in der Veröffentlichung aber zu bedenken gegeben, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der öffentlichen Diskussion im vergangenen Jahr wenig stattfanden. Verbände der deutschen Kinder- und Jugendärzte machten schließlich auf die bedenkliche Situation des Nachwuchses aufmerksam. Besonders Kinder in schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen würden gesundheitlich - physisch wie auch psychisch - darunter leiden. Während beispielsweise auch die Suchtberatungstellen im Jerichower Land in den vergangenen Monaten bereits Alarm geschlagen haben, dass bei Erwachsenen ein deutlich höherer Beratungsbedarf wegen Suchterkrankungen bestehe, waren Kinder und Jugendliche in diesem Bereich bisher weniger im Fokus.

Ein Suchtmittel haben aber auch die Jüngeren täglich beinahe ständig griffbereit: das Smartphone. Digitalen Medien ist im vergangenen Jahr eine noch höhere Bedeutung zugekommen als in den Jahren zuvor. Bei Jugendlichen und Kindern, die digitale Spiele und soziale Medien mindestens einmal pro Wochen nutzen, bewegen sich in der Region die Zuwächse in den unterschiedlichen Medien zwischen 29 und 75 Prozent. Sie wurden von den Kindern und Jugendlichen genutzt, um Kontakte aufrecht zu erhalten, die sie sonst in der Schule gesehen hätten, aber auch oft, um Langeweile zu bekämpfen. Grundsätzlich können digitale Medien dadurch zwar Gefühle wie Einsamkeit oder Kontrollverlust bekämpfen. Allerdings verweist der Kinder- und Jugendreport auf die Gefahr, dass vor allem diejenigen Nutzer einen pathologischen, also gefährlich häufigen Umgang mit digitalen Medien entwickeln können, wenn die Motivation der Nutzung aus negativen Gefühlen entsteht. Etwa ein Drittel von Kindern und Jugendlichen setzen digitale Spiele und soziale Medien ein, um Sorgen zu vergessen, Stress abzubauen oder der Realität zu entfliehen.

Während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr stiegen die Nutzungsumfänge von sozialen Medien aber auch von digitalen Spielen bei Kindern, Jugendlichen aber auch deren Eltern laut dem DAK-Report sehr stark an. Kinder und Jugendliche mit Tendenzen zu riskanter oder sogar pathologischer Mediennutzung wiesen gegenüber sogenannten Gelegenheitsnutzern besonders hohe Steigerungsraten bei den Nutzungszeiten auf.