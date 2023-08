Schartau - In Niegripp ist ein neuer Spielplatz quasi fertig – nur der TÜV fehlt. Da fragen sich Schartauer: Was ist denn mit unserem Dorfspielplatz? Kommt da noch was? Denn ein solch schönes Spielgerät wie in Niegripp fehlt dort auf dem Spielplatz an der Dorfkirche schon seit geraumer Zeit. Wann wird es Ersatz geben, wollte ein Volksstimme-Leser wissen?

Seit einem Jahr fehlt das Spielgerät

Nach einer TÜV-Überprüfung musste das alte Spielgerät vor gut einem Jahr abgebaut werden, da es nicht mehr den aktuellen Richtlinien entsprach, wie Ortsbürgermeister Hans-Horst Borg berichtet. Seither bemüht man sich in Schartau um Ersatz. Zwar sind noch einige kleinere Spielgeräte auf dem Spielplatz vorhanden, aber das Fehlen des Klettergerüstes als Hauptattraktion fällt schon auf. Die Anschaffung eines Ersatzes ist von Seiten der Stadt auch geplant, wie Borg erläutert. „Die Fördermittel sind bereits beantragt“, sagt er, „aber das wird wohl noch ein wenig dauern.“

Kombi-Spielgerät mit Turm und Rutsche soll es sein

Das bestätigt Felix Malter, Pressesprecher der Stadt Burg auf Nachfrage der Volksstimme. Die Stadt hat bereits ihren Antrag auf Förderung durch das Regionalbudget beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten gestellt. Mit der Fördersumme in Höhe von 11200 Euro soll dann ein umfangreiches Kombi-Spielgerät beschafft werden, hieß es weiter. Aktuell warte man auf die Antragsbearbeitung, so Malter weiter. Wenn die Förderung bewilligt ist, geht es an die Ausschreibung und die Suche nach dem passenden Produkt.

Dafür hat man bei der Stadt schon konkrete Vorstellungen: Gewünscht ist ein Spielturm mit Rutsche, Sprossenwand, Netzwand, Kletterwand, Rutschstangen und Plattformen, das ganze aus Aluminium, pulverbeschichtet und am liebsten in Rot.