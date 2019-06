1,5 Millionen Euro hat die Stadt Burg in die neue Kita in Niegripp investiert, die nun eingeweiht wurde.

Niegripp l Die Freude über die neue Kita-, Krippen- und Horteinrichtung stand den Jungen und Mädchen gestern ebenso ins Gesicht geschrieben wie allen Bau-Beteiligten. Das für die Elbgemeinde bislang wichtigste Bauvorhaben ist abgeschlossen. „Der Nachwuchs kann jetzt optimal betreut werden. So wird auch die Ortschaft noch attraktiver“, sagte Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD), der den Baufirmen für ihre Arbeit dankte. Im Vergleich zum alten Haus in der Ortsmitte wurde jetzt ein Quantensprung hingelegt. Standen für die Jungen und Mädchen bislang verwinkelte und teilweise schmale Räume zur Verfügung, sind sie jetzt groß, übersichtlich und zeitgemäß. „Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, obwohl die Kinder in dem ehemaligen Gebäude auch ihre Nischen gefunden haben“, sagte Kita-Leiterin Petra Krüger, die mit ihrem Team in den vergangenen Wochen den Umzug nach und nach bewältigt hat.

Grundriss neu strukturiert

Das 1,5 Millionen teure Bauprojekt, das über das Förderprogramm Stark III/ELER mit 919.000 Euro bezuschusst wurde, fällt auf dem Areal sofort ins Auge. In den vergangenen Monaten wurde das alte Hortgebäude mit seinen 450 Quadratmetern komplett saniert und erhielt einen 210 Quadratmeter großen Erweiterungsbau. Neben den umfangreichen Arbeiten im Inneren und an der Fassade des Hauses wurde der Grundriss neu strukturiert. Außerdem wurden neue Fenster mit Sonnenschutzelementen sowie Außentüren eingebaut, Innentrennwände errichtet, Innenwandputz aufgebracht und eine Fußbodenheizung eingebaut. Montiert wurde zudem eine hochwertig wärmegedämmte Trockenbaudecke mit raumschallschluckenden Elementen.

Viel Platz für Kinder

In der neuen Einrichtung wird es im Kindergarten künftig Platz für 16 Kinder im Alter von null bis zu drei Jahren (eine Gruppe), 24 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren (zwei Gruppen) und für den Hort, also 62 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren (zwei Gruppen) geben. Darüber hinaus werden ein Büro und zusätzlich ein Raum für die Mitarbeiter vorhanden sein, außerdem eine Ausgabeküche und ein spezielles Kinderrestaurant.

Kindgerechte Anwendung

Zufrieden über das nunmehr vollendete Projekt ist auch Ortsbürgermeister Karl-Heinz Summa. Schon deshalb, weil Niegripp in den kommenden Monaten und Jahren mit Zuzug rechnet. „Wir haben die Grundlagen für zwei weitere Wohngebiete geschaffen, so dass der Ort für junge Familien eine neue Heimat werden kann.“ Summa betonte, dass das neue Gebäude nun die Sorgen, Nöte und Mängel mit dem alten Haus vergessen mache. „Dieser rundum gelungene Bau entspricht den neuesten Anforderungen und Ansprüchen an eine kindgerechte Einrichtung.“

Tag der offenen Tür

Davon können sich alle Interessierten am Freitag, 28. Juni, während eines Tages der offenen Tür von 15 bis 19 Uhr überzeugen. So besteht die Möglichkeit, die Räume zu besichtigen und mit den Erzieherinnen ins Gespräch zu kommen. Für Kurzweil sorgen Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen. Die Kleinen können sich von einem Zauberer und einer Feuershow überraschen lassen, ausgiebig auf der Hüpfburg toben und miteinander spielen. Auch die Feuerwehr sorgt für jede Menge Spaß. „Jeder ist willkommen und kann unsere Einrichtung kennenlernen. Wir freuen uns “, so Petra Krüger.