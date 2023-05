Mit dem Angebot eines Kinderchores wendet sich die Kreiskantorin des evangelischen Kirchenkreises Elbe-Fläming an Vorschulkinder und Grundschüler in Möckern. Auch bietet sie die Möglichkeit, ein Blechblasinstrument zu erlernen.

Möckern - Seit vergangenem Herbst gibt es in Möckern den Kinderchor, der unter der Leitung von Cornelia Frenkel immer mittwochs in der Zeit von 16.15 und 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Kirchstraße in Möckern probt.