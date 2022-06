Kinderoper Papageno macht mit „Zauberflöte“ Station bei Grundschule Gerwisch

Gerwisch - Drei Stunden dauert die „Zauberflöte“, eine Oper in zwei Aufzügen von Wolfgang Amadeus Mozart. 1791 war sie im Freihaustheater in Wien uraufgeführt worden. Ganz so lange dauerte die Neuaufführung von Grundschülern in der Sporthalle im Gerwischer Wuhneweg nicht. Sie war mit hoher Wahrscheinlichkeit aber um einiges amüsanter.