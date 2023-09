Möckern - Stephen Zechendorf

Mit dem Herbst kommt auch die Zeit, in der der Möckeraner Kinderwald Gestalt annehmen soll. Wie die Stadtbürgermeisterin von Möckern, Doreen Krüger, in der Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag erklärte, wolle man weiterhin daran festhalten, die erste Bepflanzung noch in diesem Herbst durch den Bauhof und gemeinsam mit den Eltern neu geborener Möckeraner durchzuführen. Allerdings gestalte sich die Organisation der nicht geringen Menge an Bäumen als schwierig. Man habe schon mehrere Baumschulen angefragt und warte nun auf den Rücklauf.

Der Kulturausschuss hatte im Jahr 2019 beschlossen, für jedes neugeborene Kind in der Stadt in einem Waldstück am Pabsdorfer Weg in Möckern einen Baum zu pflanzen.