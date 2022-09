Kirche in der DDR: Das steckt hinter dem Themenabend in Biederitz

Unter den Titel „Kirche in der DDR“ ist am 30. September 2022 in Biederitz ein Themenabend geplant. Die Hintergründe zur Diskussion mit einem Pfarrer.

Biederitz - Berichten und aufklären. Darum geht es beim Themenabend „Kirche in der DDR“, der am Freitagabend, 30. September 2022, in der Katholischen Pfarrvikarie „Heilig Kreuz“ in Biederitz organisiert wird. Als Gast begrüßt die Kolpingfamilie Biederitz Pfarrer Christian Grubert. Er hat vor fünf Jahren sein Pfarramt im Süden von Magdeburg aufgegeben und kann zum Thema „Kirche in der DDR“ aus seinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen.