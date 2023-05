Seit einiger Zeit kommt es in Burg (Jerichower Land) in einer Kita zu Problemen bei der Betreuung von Kinder. Die Stadt nimmt nun Stellung und klärt auf.

Probleme bei Betreuung in Kita in Burg: Stadt nimmt Stellung und äußert sich zu Kündigungen

Eltern in Sorge

Blick auf die Kindertagesstätte "Käte Duncker" an der Blumenstraße, die von der Stadt Burg betrieben wird.

Burg - Zu verkürzten Betreuungszeiten ist es in Burg (Jerichower Land) in der städtischen Kindertagesstätte „Käte Duncker“ gekommen. Eltern kritisieren eine fehlende Kommunikation im Haus an der Blumenstraße.