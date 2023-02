Stegelitz - So schnell kann aus einer Kindertagesstätte ein richtiger Saftladen werden: „Die Kinder aus der Kita „Gänseblümchen“ in Stegelitz hatten zum Jahresbeginn einen Entsafter von der Familie Michael, Eltern aus der Einrichtung, geschenkt bekommen“, schreibt Kita-Leiterin Janine Hahn. „Obst und Gemüse sind immer da und werden in der Kita täglich gegessen. Doch nicht jedem Kind schmeckt es. Daher wurde das neue Geschenk ausprobiert und verschiedenste Sorten in dem Entsafter zerdrückt.“