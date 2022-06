Kita Sonnenschein in Gerwisch spendet Bäume für den Harz

Das Herz von Kindern, Eltern, Großeltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Gerwisch schlägt grün. In regelmäßigen Projekttagen lernen die Mädchen und Jungen viel über die Natur. Jetzt setzt sich die Kita auch für die Wiederaufforstung des Harzes ein.

Jubel bei den Kindern der Kita Sonnenschein in Gerwisch: Als Dank für 160 Bäume, die sie für den Harz spendeten, erhielten sie eine Urkunde.

Gerwisch - Passend zum Beginn der Pilzsaison weiß die kleine Pauline etwas Spannendes zu erzählen. „Wenn wir Luft ausatmen, dann können die Bäume Zucker herstellen und das brauchen die Pilze“, erklärt sie. Die Pilze würden im Gegenzug Wasser herstellen, was wiederum die Bäume bräuchten. Gelernt hat Pauline das in ihrer Kindertagesstätte, der Kita „Sonnenschein“ in Gerwisch.