Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Ein Beispiel sind die Kita- und Krippenplätze. In Burg und den Dörfern sind die Kapazitäten fast ausgeschöpft. Wie geht es jetzt weiter?

Burg - In Zeiten, in denen die Einwohnerkurve noch immer abflacht, ist jeder Zuzug willkommen. Niegripps Ortsbürgermeister Karl-Heinz Summa hat in den vergangenen Monaten schon viele Neu-Bürger begrüßt, erst recht im neuen Wohngebiet Am See, wo mehr als 30 Häuser entstanden sind. Und das nächste lukrative Viertel wird in Kürze am Mittelsee entstehen.