Kitas MS Piratenclub und Regenbogen wieder in Trägerschaft der Gemeinde Möser

Ein Fest in der Kita MS Piratenclub in Schermen. Die Kindertagesstätte befindet sich seit Januar wieder in der Trägerschaft der Gemeinde.

Schermen/ Körbelitz - Vom bisherigen Träger der Kitas „MS Piratenclub“ in Schermen und „Regenbogen“ in Körbelitz, dem Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft mit Sitz in Magdeburg, hatten sich einige Gemeinderäte in den vergangenen Jahren nicht ausreichend mitgenommen gefühlt. Insbesondere Fragen nach der Finanzierung der Kinderbetreuung blieben aus ihrer Sicht unbeantwortet. Die Finanzierung sei nicht ausreichend transparent dargestellt, erklärten sie etliche Male.