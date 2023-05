Klage gefährdet Ehle-Umleitung in Möckern

Möckern - Stephen ZechendorfMöckern„Der Möckeraner Park sieht ja schlimm aus“ – solche Kommentare sind derzeit oft in der Ortschaft zu hören. Gemeint sind damit etwa die umgesägten, aber noch nicht beräumten Bäume am Parkzugang am Ehleteich und trockene Gräben.