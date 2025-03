Die Zahl der Kleidercontainer schrumpft in Möser. Die verbliebenen können die Mengen nicht mehr aufnehmen, immer öfter liegen alte Sachen neben den Containern. Was soll passieren?

Schandflecken in Möser

Überfüllter Kleidercontainer in der Gartenstadt Möser.

Möser - Volle Kleidercontainer beschäftigen inzwischen auch die Verwaltung in der Gemeinde Möser. Wie Mösers Ortsbürgermeister Denny Hitzeroth (SPD) schilderte, gebe es inzwischen in der Gartenstadt an einigen Stellen unschöne Bilder.