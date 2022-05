Unternehmer tauschen sich aus Kleine IT-Firma in Wahlitz mit großer Expertise: Oparco im Fokus des Unternehmerstammtisches in Gommern

Großes Interesse erfuhr Markus Winkler zum Unternehmerstammtisch in Gommern, als er seine IT-Firma Oparco mit Sitz in Wahlitz vorstellte. Oparco arbeitet für die Großen des Automobilbaus oder der Versicherungsbranche. Doch in der Region Kunden zu gewinnen, scheint kaum Chancen zu haben.