Der Projektzirkus Smiley war in der Gommeraner Grundschule „Am Weinberg“ zu Gast. Mit den Schülern wurde tagelang geübt. Was im Programm so passierte erfahren sie hier.

Gommern - Als Zauberer für Verblüffung im Publikum sorgen oder lieber als Cowgirl/Cowboy artistisch das Lasso schwingen? Jeweils zwei Wünsche für ihren großen Moment in der Zirkusmanege konnten die Jungen und Mädchen an der Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern äußern. Seit Montag ist der Mecklenburgische Projektzirkus Smiley an der Schule zu Gast. Gemeinsam mit den Artisten übten die Grundschüler ihre Auftritte ein.