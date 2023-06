234 Schüler der Grundschule Biederitz stehen als Stars in der Manege. Der Mitmach-Zirkus Smiley ist zu Gast. Dabei lernen die Kinder nicht nur Zirkus.

Kleine Stars in großer Manege in Biederitz

Die Biederitzer Grundschüler treten heute und morgen im Mitmach-Zirkus Smiley in vier Galavorstellungen auf. Hula-Hoop-Kunststücke gibt es unter anderem zu erleben.

Biederitz - Perfekt zu jonglieren oder das Trapez zu beherrschen, lässt sich nicht in einer Woche erlernen. Aber darauf kommt es beim Mitmach-Zirkus „Smiley“ auch nicht an. Rücksichtnahme, Selbstvertrauen, Mut und die Entwicklung eines Wir-Gefühls stehen im Mittelpunkt, sagte Simona Woitschack. Die Zirkusdirektorin stand selbst schon als Dreijährige in

der Manege. Sie weiß genau, dass die Anspannung abfällt, sobald sich der Vorhang öffnet. Dann liegt bei den „echten“ Zirkusleuten genauso wie bei den Schülern die volle Konzentration auf der Aufgabe.