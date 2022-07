Kleinfeldturnier in Burg strahlt bis nach Bayern und mobilisiert Fußballspieler im Freizeitbereich

Auch wenn es im Spiel einmal hitzig wurde, so war dies jeweils nach Spielende in Burg beim gegenseitigen Abklatschen schnell vergessen.

Burg - Hacke, Spitze, Wanderpokal. Am 9. Juki 2022 ist das Kleinfeldturnier des Kinder- und Jugendforums Burg ausgespielt worden. Von 24 Teams, die auf dem Gelände des PSV Burg an der Koloniestraße über zehn Stunden am Ball waren, setzte sich im Finale der VfL Vollsuff gegen Hanskar United durch und konnte sich nach einem Neun-Meter-Schießen kurz vor 20 Uhr den Siegerpokal sichern.