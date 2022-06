Kleingärtner im Jerichower Land sollen Spaß statt Schmerzen haben

Burg - Rund 17 Millionen Haus- und Kleingärten gibt es in Deutschland, und in denen wird jetzt wieder emsig gearbeitet. Das kann allerdings auf den Rücken gehen. Doch es gibt Tipps Dr. Carsten Bochwitz, Chefarzt der Klinik für Rückengesundheit in der Helios-Klinik Jerichower Land, gibt in einer Pressemitteilung Tipps, wie sich Schmerzen verhindern lassen.