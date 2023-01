Klezmer ist jiddosche Volks- und Tanzmusik. Die Berliner Band „Klezmer“ begeisterte damit ihre Zuhörer in Friedensau.

Klezmer mit viel „Bohai“ in der Kapelle von Friedensau

Das Ensemble "Bohai" spielte in Friedensau Klezmer.

Friedensau - Jiddische Musik brachten am Sonnabend die Musiker des Berliner Ensembles „Bohai“ mit in die Kapelle von Friedensau. Eigentlich zu viert unterwegs, mixt das Ensemble Klezmermusik und Weltmusik zu einer Mischung, die den Zuhörer nicht unberührt lässt. „Tanz und Freude sind eigentlich die Elemente des Klezmers“ sagte Klarinettist Yorick Lohse. Doch auch viel Schwermut wohnte den Melodien inne, die an dem Abend erklangen.