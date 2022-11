Kloster Jerichow: Wo Handwerk auf Roman(t)ik trifft

Nach zwei Jahren Pause lockte Jerichow wieder mit dem „Advent im Kloster“. so stimmungsvoll war dort der Start in die Weihnachtszeit.

Jerichow - Beim Adventsmarkt in der Klosteranlage Jerichow erlebten Tausende Besucher am Wochenende, was unter den Händen von Menschen entsteht, die sich mit Hingabe ihrer Berufung widmen und aus Holz, Wolle, Haar, Ton oder Wachs Dinge herstellen, die Schönheit und Charakter ausstrahlen.