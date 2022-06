Radwegeausbau Klusdamm-Radweg vernünftig ausbauen: Gommeraner wollen vorangehen, Magdeburger sollen nachziehen

In Gommern gibt es die Überlegung, den Klusdamm-Radweg auszubauen. Pechau will einen neuen Antrag stellen, damit auch die Magdeburger Seite hergerichtet wird. Der Gommeraner Helmut Müller brachte die Beteiligten zu einer Beratung in Wahlitz zusammen.