Knotenpark Burg: Erhalt vom Kleinod mitten in der Innenstadt ist Fleißarbeit und Kräuterparadies

Burg - Das eine wird in der Küche beim Kochen verwendet, das andere gibt unter anderem Kaltgetränken eine eigene Note. Beide haben im Kräutergarten an der Deichstraße ihren festen Platz. Besucher vom Florafest in Burg haben von Kräuterexpertin Bärbel Krogel erfahren, in welchen Bereichen unter anderem Thymian und Minze zum Einsatz kommen können. Der Förderverein der Landesgartenschau begrüßte erstmals seit Beginn der Pandemie wieder Besucher zum Florafest in Burgs Innenstadt und stellte dabei das Kleinod vor, das er seit dem Jahr 2018 betreut.