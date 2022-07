Kommentar: Burg sollte die Chance durch die Intel-Ansiedlung nutzen

Niegripps Ortsbürgermeister Karl-Heinz Summa steht im neuen Wohngebiet am See in dem Elbort, wo zurzeit zahlreiche Einfamilienhäuser hochgezogen werden. Das Areal ist zwar keine typische Baulücke, aber eines von wenigen Flächen, das zusammenhängend bebaut wird.

Foto: Mario Kraus