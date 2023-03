Mit Spendenaktion und Benefizspiel haben sich Freunde vom verstorbenen Fußballspieler Pattrick Haseloff in Burg bei Magdeburg verabschiedet. Ein einmaliger Einsatz.

Foto: vs

Burg - Mit einer im Landkreis Jerichower Land wohl einmaligen Aktion haben die Freunde des verstorbenen Spielers nicht nur ihrem „Pätty“ gedacht und der Familie auf eindrucksvolle Weise gezeigt, was ihnen ihr Sohn bedeutet und dass sie mit ihrem Schmerz nicht alleine ist. Der Spendenaufruf und vielmehr noch das Benefizspiel mit über 300 Zuschauern sind auch eine Selbsttherapie und in der heute schnelllebigen Zeit ein Beweis dafür, was wahre Freundschaft bedeutet.