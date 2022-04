Kommentar zum erneuten Stadtratsbeschluss für die Ortsumgehung Burg

Mittlerweile ein gewohntes Bild in Burg: Eine Lkw-Lawine schlängelt sich durch die Grabower Landstraße. Eine Ortsumgehung würde auch Anlieger entlasten.

Es ist gut so, dass der Stadtrat noch einmal die Möglichkeit erhält, ein Votum zur Ortsumgehung B 1n für Burg abzugeben. Immerhin handelt es sich um eines der wichtigsten Verkehrsprojekte für die Region. 2016 überwog zu den Plänen des Bundes noch die Skepsis. Damalige Gegner der B 1n führten vor allem wirtschaftliche Gründe ins Feld. Als ob tatsächlich viele durchreisende Autofahrer in Burg Halt machen und einkaufen würden. Entscheidend ist aber, dass Burg in den vergangenen Jahren immer öfter mit der A 2 vor der Tür vor einem Verkehrskollaps steht. Deshalb ist jetzt ein klares Ja zur Umgehung wichtig.