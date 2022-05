Kommentar zum Termingerangel in der Burger Innenstadt: Gutes Zeichen

Der Burger Autofrühling zog immer Tausende von Besuchern in die Innenstadt - in diesem Jahr ist er coronabedingt am 3. September geplant.

Burg - Nein, vor den Herausforderungen der heutigen Zeit zu resignieren ist nicht das Ding der Händler. Corona-Einschränkungen, Internethandel, Verteuerung der Betriebskosten, Aufpreise für Transporte. Die Liste der Dinge, die die Laune hinter den Ladentheken vermiesen könnte, ist lang. Und wird am Ende vom Geschäftsstraßenmanagement sicherlich um einen Punkt erweitert. Die Händler – also jene, die sich am gemeinsamen Austausch beteiligen – geben sich kämpferisch. Dass nun über eine Stunde um Termine für Nachtshopping und Heimatshoppen gerungen wurde, zeigt eines: endlich wieder etwas los in der Innenstadt.