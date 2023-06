Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Niegripp - Kennen Sie den Spruch, warum in Lostau das umgesetzt wird, was auch in Niegripp gewünscht wird? Antwort: Weil in Lostau die CDU das Sagen hat. An dieser Stelle kann aufgeklärt werden, dass dies nicht stimmt. Denn beim Anliegen, in Niegripp den Bewohnern eine Hilfe zum Überqueren der Hauptverkehrsachse an die Hand zu geben und den Lkw-Verkehr aus dem Dorf rauszuhalten, geht es schlicht um Vorgaben und Bedingungen.