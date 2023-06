Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bei allen Diskussionen um die Gastronomie in der Burger Stadthalle steht fest: Bewerber werden nicht Schlange stehen, um Veranstaltungen zu bewirten oder ein niveauvolles Restaurant zu führen. Die Branche hat es schwer, wie Sachsen-Anhalts Dehoga-Präsident Michael Schmidt erst kürzlich in einem Interview zum Ausdruck brachte: Steigende Personalnot bei unattraktiven Arbeitszeiten in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld machen es schwer, neue Wege zu beschreiten. Auch in Burg.