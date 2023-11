Die Stadt Burg will die Entgelte für die Nutzung der Gemeindehäuser erhöhen. Das trifft neben Privatpersonen vor allem die Vereine in den Ortschaften. Warum das der falsche Weg ist.

Foto: vs

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Das kann nur schief gehen: Die Vereine in den Ortschaften sollen für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser tiefer in die Tasche greifen. Ein Schlag ins Gesicht, lautet das Urteil in Parchau.