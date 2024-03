Es geht als Farbtupfer in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) durch. In der von Leerstand geprägten Schartauer Straße öffnet ein neues Geschäft. Ein Kommentar.

Kommentar zur Ladeneröffnung in der Schartauer Straße in Burg bei Magdeburg: Ein kleines Zeichen

Burg - Die Abwärtsspirale drehte sich in letzter Zeit ordentlich in der Schartauer Straße in Burg. Geflügel-Richter dicht, Galerie-Café geschlossen, eine beliebte Fleischerei plant den Wegzug, TV-Händler sitzt auf Umzugskartons. Nun aber gibt es eine gute Nachricht.