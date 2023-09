Tourismus Kommentar zur Nutzung der Türme durch die Stadt Burg: Auf Erfahrung des Heimatvereins setzen

In Burg verändert sich die Kulturlandschaft. Der Heimatverein will und muss kürzer treten und hat sich nun von den Stadttürmen getrennt. Jetzt ist wieder die Stadt am Zuge. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich erst zeigen. Auf Kooperation sollte in jedem Fall gesetzt werden.