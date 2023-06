Kommentar zur Umfrage zu den Problemen in Niegripp bei Burg: Wenig Interesse

Foto: vs

Niegripp - Die Umfrage unter den Bewohnern zeigt Licht und Schatten. Wobei all jene Punkte, an denen es in der Ortschaft hakt, auf der positiven Seite zu führen sind. Denn sie zeigen, dass sich Bewohner mit ihrem Heimatort auseinandergesetzt haben und zu dessen Entwicklung beitragen möchten.