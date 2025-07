Auch wenn es in diesen Tagen häufiger regnet: Wasser wird immer mehr zu einem raren Gut und muss in allen Bereichen sinnvoll eingesetzt werden. Und ja, die meisten Grundstückseigentümer oder Gartenfreunde wissen das und halten sich auch an die aktuellen Einschränkungen, die das Bewässern tagsüber untersagt. Auch in Burg und im Jerichower Land.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.