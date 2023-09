Das Land will die Landkreise an den Kosten der Schulsozialarbeit beteiligen, sonst ist das Projekt gefährdet. Ein Kommentar.

Foto: vs

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Landkreise sollen sich finanziell an der Schulsozialarbeit beteiligen. Angesichts knapper Kassen haben manche Kreise ihre Schulsozialarbeit schon reduziert. Das Jerichower Land will das nicht tun. Gut so! Das bedeutet allerdings auch zusätzliche Ausgaben von 300.000 Euro im Jahr, 1,5 Millionen über den gesamten Förderzeitraum.