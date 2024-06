Harmonie-Lehrerin Anica Schütz hilft Eltern bei der Kommunikation mit dem Nachwuchs. Nun will sie „Germany’s next Speaker Star“ werden und damit Deutschlands beste Rednerin.

„Germany's next Speaker Star“ gesucht

Möser. - Vor etwas mehr als zwei Monaten hat Anica Schütz aus Möser bei einem internationalen Sprecherwettbewerb den Excellence Award geholt. Doch das reicht ihr noch nicht. Jetzt will sie „Germany’s next Speaker Star“ werden. Was steckt dahinter?