In Burg wird am 26. Mai ein neuer Stadtrat gewählt. Foto: Mario Kraus

Müllgebühren, Laga-Park, Abwanderung - mit diesen und weiteren Burger Themen befasst sich eine Volksstimme-Leserumfrage zum Wahlkampf.

Burg l Seit knapp zwei Jahren berechnet der Kreis Jerichower Land die Müllgebühren individuell nach Verbrauch. Wie beurteilen Sie das neue System?



Nach Ende der Landesgartenschau in Burg sind die Parks tagsüber für alle wieder frei zugänglich. Viele Burger kritisieren, dass seitdem die Anlage verstärkt verdreckt werden. Wie zufrieden sind Sie mit dem Zustand der Parkanlagen in Burg?



Trotz guter Lage auf dem Arbeitsmarkt wandern weiter junge Leute ab beziehungsweise lassen sich zu wenige in Burg und Umgebung nieder. Wie kann die lokale Politik dem Trend entgegenwirken?



Diese und noch mehr Fragen werden in einer Volksstimme-Umfrage zur Kommunalwahl 2019 gestellt. Machen Sie mit und bestimmen Sie so die Themen des Wahlkampfes 2019. Indem Sie die Fragen beantworten, haben Sie zugleich die Chance, uns mitzuteilen, worum sich die Lokalpolitiker kümmern sollen. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Mitbestimmen. Die Umfrage endet am 10. April 2019.



Unter allen Teilnehmern werden ein Reisegutschein über 150 Euro, ein Reisegutschein über 100 Euro und ein Biberticket-Gutschein über 50 Euro verlost.



