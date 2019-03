Am 26. Mai werden in Möser bei der Kommunalwahl neue Gemeinderäte gewählt. Foto: Thomas Rauwald

Baumschutzsatzungen, Neubaugebiete, Geld für Vereine - mit diesen und weiteren Möseraner Themen befasst sich eine Umfrage zum Wahlkampf.

Möser l Möser ist eine Gemeinde in der Natur. Tut die Kommunalpolitik mit Naturschutz und Baumschutzsatzungen genug, damit das so bleibt Sollte jede Ortschaft in der Gemeinde ein Neubaugebiet ausweisen oder nur die Kerngebiete Wie gut sind die Angebote an Spielplätzen und familiärer Infrastruktur in der Gemeinde Möser?

Diese und noch mehr Fragen werden in einer Volksstimme-Umfrage zur Kommunalwahl 2019 gestellt. Machen Sie mit und bestimmen Sie so die Themen des Wahlkampfes 2019. Indem Sie die Fragen beantworten, haben Sie zugleich die Chance, uns mitzuteilen, worum sich die Lokalpolitiker kümmern sollen. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Mitbestimmen. Die Umfrage endet am 10. April 2019.

Unter allen Teilnehmern werden ein Reisegutschein über 150 Euro, ein Reisegutschein über 100 Euro und ein Biberticket-Gutschein über 50 Euro verlost.

Zur Umfrage geht es hier.