Eltern sollen mehr zahlen Kompromiss in Gommern bei Kita-Beiträgen in Sicht

Nach intensiver Diskussion um die Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergartenkinder hat der Jugend-, Bildungs- und Kulturausschuss einen Kompromiss ausgearbeitet. Der Erhöhung könnte zugestimmt werden, wenn die Beiträge in der Folge für drei Jahre stabil bleiben. In der nächsten Woche geht der Vorschlag in den Finanzausschuss.