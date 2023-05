Als der mögliche Verkauf des Kolumbussees publik wurde, läuteten in Gommern die Alarmglocken. Könnte der Kulk verkauft werden? Und an welchem See kann man eigentlich noch baden?

Gommern - Könnte man sich in Gommern vorstellen, einen der stadteigenen Seen zu verkaufen, um dringend benötigtes Geld in die Kasse zu kriegen? Was ist mit dem Kulk? Immerhin ein Sahnestück, das lukrativ verkauft werden könnte? Auch Gommerns Stadtkasse ist klamm.